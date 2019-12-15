Гвардиола высказался об увольнении Эмери из "Арсенала"



Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал увольнение Унаи Эмери с поста главного тренера "Арсенала".

"Если бы Эмери выиграл много матчей, то его общение с футболистами было бы идеальным. Сейчас есть много способов для общения с игроками. Можно показывать картинки и не использовать слова. Я не согласен с тем, что Эмери уволили из-за плохого знания английского языка. Конечно, хочется говорить на родном языке. Впрочем, есть язык тела, эмоции, ассистенты и другие варианты.

Я думаю, что причиной увольнения Унаи стало то, что он не добивался побед", - приводит слова Гвардиолы Goal.com.

Стоит отметить, что Эмери был уволен после 7-матчевой безвыигрышной серии.

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