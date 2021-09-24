Гвардиола высказался перед матчем с "Челси"
Фото: сайт "Манчестер Сити"/Автор неизвестен
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался перед игрой против лондонского "Челси" в рамках АПЛ.
"Мы сыграли отличный финал Лиги чемпионов. Проиграли, но финал был прекрасный.
Нам не хватало точности в атакующих зонах. Мы не успевали на подборах, а их переход из обороны в атаку был очень хорошим. У них хорошая структура в обороне, а также физическая готовность.
Но у меня сложилось впечатление, что мы были действительно хороши. Мы играли смело. К сожалению, в контратаках они были лучше и победили нас", – сказал испанский специалист.
Игры между "Челси" и "Манчестер Сити" пройдет 25 сентября. Начало матча запланировано в 14:30 по московскому времени.
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