Гвардиола высказался перед матчем с "Челси"

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Гвардиола высказался перед матчем с "Челси"Фото: сайт "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался перед игрой против лондонского "Челси" в рамках АПЛ.

"Мы сыграли отличный финал Лиги чемпионов. Проиграли, но финал был прекрасный.

Нам не хватало точности в атакующих зонах. Мы не успевали на подборах, а их переход из обороны в атаку был очень хорошим. У них хорошая структура в обороне, а также физическая готовность. 

Но у меня сложилось впечатление, что мы были действительно хороши. Мы играли смело. К сожалению, в контратаках они были лучше и победили нас", – сказал испанский специалист.

Игры между "Челси" и "Манчестер Сити" пройдет 25 сентября. Начало матча запланировано в 14:30 по московскому времени.

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