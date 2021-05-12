Гвардиола высказался по поводу победы в АПЛ

Фото: инстаграм "Сити"/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал победу команды в чемпионате Англии.

"Это невероятное достижение, учитывая мощную конкуренцию в этой лиге в условиях локдауна.

Мы по-настоящему удовлетворены собой. Выиграть чемпионат пять раз в самой сложной лиге... Я тренировал в Испании и Германии и могу сказать, что АПЛ – самый тяжелый чемпионат, причем с большим отрывом.

И пять чемпионств за десять лет много значат для этого клуба. От самого главного человека в организации до наименее известного – для всех это большая радость", – заявил Гвардиола.

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