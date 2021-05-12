Гвардиола высказался по поводу победы в АПЛ
Фото: инстаграм "Сити"/Автор неизвестен
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал победу команды в чемпионате Англии.
"Это невероятное достижение, учитывая мощную конкуренцию в этой лиге в условиях локдауна.
Мы по-настоящему удовлетворены собой. Выиграть чемпионат пять раз в самой сложной лиге... Я тренировал в Испании и Германии и могу сказать, что АПЛ – самый тяжелый чемпионат, причем с большим отрывом.
И пять чемпионств за десять лет много значат для этого клуба. От самого главного человека в организации до наименее известного – для всех это большая радость", – заявил Гвардиола.
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|Команда
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|27
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|Манчестер Юнайтед
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|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18