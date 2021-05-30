Гвардиола высказался после финала Лиги чемпионов

Фото: инстаграм "Сити"/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола высказался после поражения от "Челси" (0:1) в финале Лиги чемпионов.

"Хочу сказать, что это выдающийся сезон для нас. Мы мечтали оказаться здесь (в финале ЛЧ), но, к сожалению, не смогли победить. Для большинства людей в "Ман Сити" этот финал был первым, но мы работаем, чтобы однажды вернуться.

Это был сложный сезон из-за пандемии, но мы извлекли урок на будущее. Я с невероятным уважением отношусь к игрокам. Они отдали все силы. Мы вернемся более сильными. Хочу поздравить их с этим выдающимся сезоном", – сказал Гвардиола.

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