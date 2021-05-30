Гвардиола высказался после финала Лиги чемпионов
Фото: инстаграм "Сити"/Автор неизвестен
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола высказался после поражения от "Челси" (0:1) в финале Лиги чемпионов.
"Хочу сказать, что это выдающийся сезон для нас. Мы мечтали оказаться здесь (в финале ЛЧ), но, к сожалению, не смогли победить. Для большинства людей в "Ман Сити" этот финал был первым, но мы работаем, чтобы однажды вернуться.
Это был сложный сезон из-за пандемии, но мы извлекли урок на будущее. Я с невероятным уважением отношусь к игрокам. Они отдали все силы. Мы вернемся более сильными. Хочу поздравить их с этим выдающимся сезоном", – сказал Гвардиола.
Также не пропустите: "Интер" близок к продлению контракта с Бареллой. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Головин высказался о Мбаппе
-
Президент "ПСЖ" высказался о Суперлиге
-
"Ювентус" уверен в подписании Доннаруммы
-
Агуэро эмоционально высказался после финала Лиги чемпионов
-
1
Родриго де Пауль высказался о Месси
-
Кевин Де Брюйне прокомментировал свою травму
-
Кайл Уокер извинился перед болельщиками после финала Лиги чемпионов
-
Рабьо высказался о приходе Аллегри в "Ювентус"
-
Гвардиола высказался после финала Лиги чемпионов
-
Тухель продлит контракт с "Челси"
-
Бускетс может продолжить карьеру в "Баварии"
-
"Челси" хочет продлить контракт с Канте
-
Венгер прокомментировал финал Лиги чемпионов
-
1
Аспиликуэта высказался о победе в Лиге чемпионов
-
2
Представитель российского клуба встретился с агентом Криштиану Роналду перед финалом Лиги чемпионов
-
Головин высказался о своем будущем
-
"Барселона" хочет купить защитника. Интересуются Пау Торресом и де Лигтом
-
Шесть футболистов "Барселоны" могут покинуть клуб
-
Тиаго Силва прокомментировал победу "Челси" в Лиге Чемпионов
-
Головин поделился ожиданиями от Евро-2020
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4