Гвардиола высоко оценил проделанную на сборах работу "Манчестер Сити"

Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высоко оценил проделанную на сборах работу своей команды.

"Мы сыграли хорошие матчи против четырех потрясающих команд. Это был хороший тест для нас. Мы можем играть хорошо и мы можем выиграть игры. Мы создаем всегда больше моментов, нежели наш соперник", - цитирует наставника "горожан" Daily Mail.

Напомним, Бернарду Силва рассказал, кто посоветовал ему перебраться в "Манчестер Сити". | soccernews.ru