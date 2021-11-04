Гвардиола высоко отозвался о Роналду

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Гвардиола высоко отозвался о Роналду

Фото твиттер Криштиану Роналду

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола в преддверии дерби с "Манчестер Юнайтед" поделился мнением о форварде Криштиану Роналду.

"Роналду - один из лучших футболистов в истории, он просто голевая машина", - цитирует Гвардиолу ESPN.

"МЮ" примет "Сити" в субботу, 6 ноября, на "Олд Траффорд" в 15:30 по московскому времени.

36-летний Роналду вернулся в Англию в конце августа. С тех пор португалец забил 9 голов и сделал 1 ассист в 11 матчах.

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Да, я такой. А ещё я самый красивый! Это знает даже кот Бадр!

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