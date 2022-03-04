Гвардиола высоко отозвался о Роналду перед матчем с "МЮ"

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился мнением о португальском нападающем "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду. В 28-м туре чемпионата Англии "Манчестер Сити" сыграет с "Манчестер Юнайтед".

"Роналду является одним из лучших игроков мира за последние несколько лет. Он был лучшим наряду с Месси. Мы больше никогда не увидим того, что делали эти двое. Чтобы остановить Криштиану, нам нужно будет не давать ему получать мяч", - цитирует Гвардиолу Sport.es.

В нынешнем сезоне 37-летний Роналду провел 31 матч во всех турнирах, забил 15 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с "Манчестер Юнайтед" действует до лета 2023 года.

Не пропустите: Сын Роналду хочет сыграть с отцом за один клуб. http://soccernews.ru