Гвардиола высоко отозвался о Роналду перед матчем с "МЮ"

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Гвардиола высоко отозвался о Роналду перед матчем с "МЮ"

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился мнением о португальском нападающем "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду. В 28-м туре чемпионата Англии "Манчестер Сити" сыграет с "Манчестер Юнайтед".

"Роналду является одним из лучших игроков мира за последние несколько лет. Он был лучшим наряду с Месси. Мы больше никогда не увидим того, что делали эти двое. Чтобы остановить Криштиану, нам нужно будет не давать ему получать мяч", - цитирует Гвардиолу Sport.es.

В нынешнем сезоне 37-летний Роналду провел 31 матч во всех турнирах, забил 15 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с "Манчестер Юнайтед" действует до лета 2023 года.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Полностью с вами согласен. Роналду, его стиль игры и великолепное голевое чутьё не оставляют шансов для соперников.

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