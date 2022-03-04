Гвардиола высоко отозвался о Роналду перед матчем с "МЮ"
Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился мнением о португальском нападающем "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду. В 28-м туре чемпионата Англии "Манчестер Сити" сыграет с "Манчестер Юнайтед".
"Роналду является одним из лучших игроков мира за последние несколько лет. Он был лучшим наряду с Месси. Мы больше никогда не увидим того, что делали эти двое. Чтобы остановить Криштиану, нам нужно будет не давать ему получать мяч", - цитирует Гвардиолу Sport.es.
В нынешнем сезоне 37-летний Роналду провел 31 матч во всех турнирах, забил 15 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с "Манчестер Юнайтед" действует до лета 2023 года.
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|Вулверхэмптон
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|Арсенал Лондон
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|Бернли
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|Вест Хэм Юнайтед
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