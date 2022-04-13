Гвардиола выступил в защиту Бьелсы

Теги марсело бьелсахосеп гвардиола

Гвардиола выступил в защиту Бьелсы

Фото: твиттер Гвардиолы\Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился мнением об экс-тренере сборной Аргентины, "Атлетика" и "Лидса" Марсело Бьелсе.

"Дайте Бьелсе мою "Барселону", и вы увидите, как он берет трофеи. Дайте мне "Лидс", я, при всем уважении к игрокам "Лидса", все равно остался бы в Чемпионшипе", – сказал испанский специалист для Telemundo Sports.

Напомним, что с каталонским грандом Пеп выиграл за четыре года 14 трофеев, среди которых две Лиги чемпионов и три Ла Лиги. Бьелса за свою карьеру в высших дивизионах выиграл только три аргентинских чемпионата, однако в сезоне 2011\12 с "Атлетиком" выходил в финал Лиги Европы, где со счетом 0:3 уступил "Атлетико", которым уже тогда руководил Диего Симеоне. В том же сезоне "Атлетик" проиграл в финале Кубка Испании "Барселоне" Гвардиолы, так со счетом 0:3.

Недавно Бьелса был уволен из "Лидса".

Также не пропустите: Жерар Морено высказался о выходе в полуфинал Лиги чемпионов. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Оливер Кан назвал цели "Баварии" после вылета из Лиги чемпионов

Оливер Кан назвал цели "Баварии" после вылета из Лиги чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов