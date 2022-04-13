Гвардиола выступил в защиту Бьелсы
Фото: твиттер Гвардиолы\Автор неизвестен
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился мнением об экс-тренере сборной Аргентины, "Атлетика" и "Лидса" Марсело Бьелсе.
"Дайте Бьелсе мою "Барселону", и вы увидите, как он берет трофеи. Дайте мне "Лидс", я, при всем уважении к игрокам "Лидса", все равно остался бы в Чемпионшипе", – сказал испанский специалист для Telemundo Sports.
Напомним, что с каталонским грандом Пеп выиграл за четыре года 14 трофеев, среди которых две Лиги чемпионов и три Ла Лиги. Бьелса за свою карьеру в высших дивизионах выиграл только три аргентинских чемпионата, однако в сезоне 2011\12 с "Атлетиком" выходил в финал Лиги Европы, где со счетом 0:3 уступил "Атлетико", которым уже тогда руководил Диего Симеоне. В том же сезоне "Атлетик" проиграл в финале Кубка Испании "Барселоне" Гвардиолы, так со счетом 0:3.
Недавно Бьелса был уволен из "Лидса".
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