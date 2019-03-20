Гвардиола взбешён решением АПЛ перенести матч с "Кардиффом"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола взбешён решением АПЛ перенести матч 33-го тура чемпионата против "Кардиффа" на 3 апреля, сообщает Daily Star.

По сведениям издания, испанский специалист остался крайне недоволен переносом игры именно на эту дату, потому что у его команды будет всего 72 часа на подготовку к полуфинальному поединку Кубка Англии против "Брайтона".

Гвардиола опасается, что из-за такого календаря "Сити" может не победить в одном из матчей, что помешает "горожанам" выиграть все трофеи в текущем сезоне.

Напомним, что на сегодняшний день манкунианцы занимают второе место в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая от лидирующего "Ливерпуля" на два очка, но при этом имея игру в запасе.

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