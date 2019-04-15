Гвардиола: "Я чувствую, что мы пройдём в полуфинал Лиги чемпионов"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола перед ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов с "Тоттенхэм Хотспур" заявил, что его команда пройдет дальше. Об этом сообщает Sky Sports.
Напомним, первая встреча команд закончилась в пользу "шпор" (1:0).
"Есть единственная причина для паники - вылет из соревнования. Однако я уверен, что мы пройдем дальше. Но, если мы проиграем, мы будем грустить пару дней, но у нас будет шанс в чемпионате Англии.
Я уверен, что мы пройдём в полуфинал Лиги чемпионов. Это то, что я сейчас чувствую", - сказал Гвардиола.
Матч "Манчестер Сити" - "Тоттенхэм" состоится 17 апреля. Начало - в 22:00 (мск).
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