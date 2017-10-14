Гвардиола: "Я думаю, мы бы хотели, чтобы Силва остался навсегда в команде"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился мнением о хавбеке Давиде Силве.

"Репутацию Силвы знают во всем мире, понимают насколько он хорош. Давид любит этот клуб и знает, что он - часть истории "Манчестер Сити". Я думаю, мы бы хотели, чтобы он остался навсегда в команде" - приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

В текущем сезоне Силва провел 9 матчей и отметился 8 ассистами.

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