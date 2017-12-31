Гвардиола: "Я готов помочь сборной Англии перед Чемпионатом Мира-2018"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что он может дать консультацию наставнику сборной Англии Гарету Саутгейту перед Чемпионатом Мира-2018.

"Я бы помог сборной Англии, если бы Саутгейт попросил меня об этом. Думаю, что это пошло бы на пользу и мне. Учиться можно всегда. Поэтому я сейчас в Англии, а до этого работал в Германии. Когда я тоже был начинающим тренером и ездил по миру, чтобы общаться с опытными специалистами и перенимал их опыт. Я бы советовал молодым тренерам следовать по своему пути, а не копировать других", - приводит слова Гвардиолы Goal.com.

Напомним, что на Чемпионате Мира-2018 сборная Англии сыграет в одной группе с командами Бельгии, Панамы и Туниса.

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