Гвардиола: "Я хотел заполучить Сане и де Брюйне еще в "Баварии"

Теги манчестер ситихосеп гвардиолабавария мюнхенкевин де брюйне

Гвардиола: "Я хотел заполучить Сане и де Брюйне еще в "Баварии"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что ему всегда нравилась игра полузащитников Лероя Сане и Кевина де Брюйне.

"Когда я возглавлял "Баварию", то хотел заполучить Сане и де Брюйне. Но Сане тогда не был готов менять клуб, а за де Брюйне "Бавария" не могла заплатить требуемую сумму. В Мюнхене решения по трансферам принимались на больших собраниях", - приводит слова Гвардиола Tribalfootball.

Напомним, что за де Брюйне "Манчестер Сити" заплатил 74 миллиона евро, а Сане обошелся клубу в 50 миллионов.

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