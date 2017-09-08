Гвардиола: "Я исключил возможность обмена Санчеса на Стерлинга"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о несостоявшемся обмене игроками между его клубом и лондонским "Арсеналом".
"Арсенал" хотел обменять Алексиса Санчеса на Рахима Стерлинга. Они разговаривали со мной, но я сказал им, что для этой сделки нет ни единого шанса", - приводит слова 46-летнего наставника "горожан" 90min.com.
Напомним, Мбаппе рассказал, почему он отказал Гвардиоле и "Манчестер Сити". | soccernews.ru
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|2
|Ливерпуль
|3
|7
|3
|Хаддерсфилд Таун
|3
|7
|4
|Манчестер Сити
|3
|7
|5
|Вест Бромвич Альбион
|3
|7
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|Челси
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|7
|Уотфорд
|3
|5
|8
|Саутгемптон
|3
|5
|9
|Тоттенхэм
|3
|4
|10
|Бернли
|3
|4
|11
|Сток Сити
|3
|4
|12
|Эвертон
|3
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|Суонси Сити
|3
|4
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|3
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|15
|Лестер Сити
|3
|3
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|Арсенал Лондон
|3
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|17
|Брайтон & Хоув Альбион
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