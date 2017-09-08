Гвардиола: "Я исключил возможность обмена Санчеса на Стерлинга"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о несостоявшемся обмене игроками между его клубом и лондонским "Арсеналом".

"Арсенал" хотел обменять Алексиса Санчеса на Рахима Стерлинга. Они разговаривали со мной, но я сказал им, что для этой сделки нет ни единого шанса", - приводит слова 46-летнего наставника "горожан" 90min.com.

Напомним, Мбаппе рассказал, почему он отказал Гвардиоле и "Манчестер Сити". | soccernews.ru