Гвардиола: "Я много раз говорил, что "Манчестер Сити" пока не готов к борьбе за все трофеи"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о неготовности его команды к доминированию в Европе.

"Поверьте мне, я хотел бы быть в финале Лиги Чемпионов и выиграть этот турнир. Но туда попали "Ливерпуль" и "Реал", которые этого заслуживают. Также я хотел бы выиграть Кубок Англии, но мы проиграли "Уигану". Такое случается в футболе. Я много раз говорил, что "Манчестер Сити" пока не готов к борьбе за все трофеи в турнирах, в которых принимает участие. Но мы движемся в этом направлении" - приводит слова Гвардиолы Sportsmole.

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