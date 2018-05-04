Гвардиола: "Я много раз говорил, что "Манчестер Сити" пока не готов к борьбе за все трофеи"

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Гвардиола: "Я много раз говорил, что "Манчестер Сити" пока не готов к борьбе за все трофеи"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о неготовности его команды к доминированию в Европе.

"Поверьте мне, я хотел бы быть в финале Лиги Чемпионов и выиграть этот турнир. Но туда попали "Ливерпуль" и "Реал", которые этого заслуживают. Также я хотел бы выиграть Кубок Англии, но мы проиграли "Уигану". Такое случается в футболе. Я много раз говорил, что "Манчестер Сити" пока не готов к борьбе за все трофеи в турнирах, в которых принимает участие. Но мы движемся в этом направлении" - приводит слова Гвардиолы Sportsmole.

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6 Арсенал Лондон 35 57
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10 Ньюкасл Юнайтед 36 41
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12 Борнмут 37 41
13 Уотфорд 37 41
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15 Вест Хэм Юнайтед 36 38
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