Гвардиола: "Я много раз говорил: Каталонии нужна не независимость, нам нужно право голосовать"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился мнением о референдуме за независимость Каталонии.

"Это день демократии. Говорят, что референдум незаконный, но это не так. Спросите у людей, чего они хотят. Я много раз говорил: нам нужна не независимость, нам нужно право голосовать. Граждане Каталонии хотят высказаться. И для этого нет способа лучше, чем референдум" - приводит слова Гвардиолы Sport.es.

Отметим, что Гвардиола отправил свой голос по почте.

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