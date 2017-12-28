Гвардиола: "Я не был заинтересован в приобретении ван Дейка"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что клуб не был заинтересован в защитнике Вирджиле ван Дейке.

"Собирались ли мы подписать его в январе? Нет. Нет, нет и нет. Я не был заинтересован в его приобретении" - приводят слова Гвардиолы английские СМИ.

Ранее стало известно, что в январе ван Дейк переберется из "Саутгемптона" в "Ливерпуль". | http://soccernews.ru