Гвардиола: "Я не могу дать точного ответа насчет будущего Агуэро"

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Гвардиола: "Я не могу дать точного ответа насчет будущего Агуэро"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о слухах про возможный уход Серхио Агуэро.

"Надеюсь, что этого не произойдет. Я бы хотел, чтобы Агуэро остался. Но я не могу дать точного ответа насчет его будущего" - приводит слова Гвардиолы Goal.com.

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