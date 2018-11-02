Гвардиола: "Я никогда не просил купить Месси, ни в "Баварию", ни в "Манчестер Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что он никогда не пытался переманить из "Барселоны" нападающего Лионеля Месси.

"После того, как я ушел из "Барселоны", я никогда не просил купить мне Месси, ни в "Баварию", ни в "Манчестер Сити". Я знаю, насколько он важен для "Барселоны" и хочу, чтобы Лионель остался именно там. Я хочу именно этого", - приводит слова Гвардиолы Goal.com.

Ранее сообщалось, что "Манчестер Сити" якобы предлагал "Барселоны" 285 миллионов долларов за Месси в 2017 году.

Напомним, что 31-летний Месси является лучшим бомбардиром в истории "Барселоны", забив 564 гола в 649 матчах.

В этом сезоне он провел 12 матчей, стал автором 12 забитых мячей, а также отдал 6 голевых передач.

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