Гвардиола: "Я поздравляю Санчеса и Мхитаряна со сменой клубов"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал тот факт, что нападающий "Арсенала" Алексис Санчес, скорее всего, перейдет в "Манчестер Юнайтед" вместо его команды.

"Мне все равно, сколько будет получать Санчес в "МЮ". В данный момент он является игроком "Арсенала". Впрочем вскоре он перейдет в "Юнайтед". Я поздравляю Санчеса и Мхитаряна со сменой клубов. Игроки и их агенты приняли решение о своем будущем", - приводит слова Гвардиолы Goal.com.

Ранее сообщалось, что Мхитарян и Санчес в ближайшее время поменяются клубами.

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