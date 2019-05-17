Гвардиола: "Я разговаривал с руководством и знаю, что они сделали. Я им доверяю"

2 Теги манчестер ситихосеп гвардиола

Гвардиола: "Я разговаривал с руководством и знаю, что они сделали. Я им доверяю"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, что думает об обвинениях клуба в нарушениях финансового фэйр-плей.

"Я все время говорю, что доверяю клубу и игрокам. Мы стали победителями в чемпионате Англии. Прошу прощения, если мы сделали что-то не так. Многие думают, что мы виноваты, но это не так, пока этого не докажут. 

Я разговаривал с руководством и знаю, что они сделали. Я им доверяю. Больше я не хочу отвечать на эти вопросы. Мы невиновны", - сказал Гвардиола.

Ранее сообщалось, что по итогам расследования "Манчестер Сити" могут отстранить от участия в еврокубках.

Не пропустите: Гвардиола высказался о возможном переходе Гризманна в "Манчестер Сити"| http://soccernews.ru
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