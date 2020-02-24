Гвардиола: "Я восхищаюсь "Реалом", это пример для подражания"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высоко отозвался о ближайшем сопернике своей команды.

Напомним, что в среду "горожане" на выезде сразятся с мадридским "Реалом" в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Я восхищаюсь "Реалом". Сложно сказать, сколько игроки этого клуба выигрывали ЛЧ. У нас таких футболистов не очень много. Мы должны быть собой на протяжении всех 180 минут против "Реала". Это настоящая проверка. Особенность нашего соперника в том, что их игроки защищают историю клуба.

"Реал" - это пример для подражания. Мы поедем на один из самых больших, красивых и престижных стадионов. Для нас быть там - это восхитительно, и мы попытаемся показать свой лучший футбол, зная, что играем против команды, которая выиграла Лигу Чемпионов 13 раз и является королём турнира", - цитирует Гвардиолу Goal.com.

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