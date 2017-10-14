Гвардиола: "Я всегда считал, что креативная игра, креативные действия - лучший способ забить гол"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился мнением о талантливых футболистах.

"Я всегда считал, что креативная игра, креативные действия - лучший способ забить гол. Но качество игры и голов нужно покупать, этому нельзя научить. Например, я не могу научить забивать Агуэро - это талант. Но для того, чтобы у вас был талантливый футболист в команде - его нужно купить. Здорово, когда в вашей команде есть футболисты, которые способны забивать по 20-25 голов в сезоне - это серьезное преимущество" - приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

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