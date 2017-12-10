Гвардиола: "Я всегда знал, что в АПЛ можно играть также, как в "Барселоне"



Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал победу своей команды над "Манчестер Юнайтед" (2:1) в матче 16-го тура чемпионата Англии.

"Люди не верили, что в Премьер-лиге можно играть также, как в "Барселоне". Но я всегда верил, что такой футбол возможен. Я рад, что мы можем побеждать на "Стэмфорд Бридж" и "Олд Траффорд" благодаря такому стилю игры. Футбол является невероятным и непредсказуемым. Но уже через три дня нам предстоит матч с "Суонси", в котором нас ждет масса сложностей. В декабре нельзя стать чемпионами, но пока все идет хорошо", - приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Благодаря этой победе "Манчестер Сити" увеличил отрыв от идущего вторым "Манчестер Юнайтед" до 11 очков.

Не пропустите: "Манчестер Сити" набрал 46 очков в 16 матчах: этого количества очков по итогам прошлого сезона хватило "Саутгемптону" для восьмого места. | http://soccernews.ru