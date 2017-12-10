Гвардиола: "Я всегда знал, что в АПЛ можно играть также, как в "Барселоне"

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Гвардиола: "Я всегда знал, что в АПЛ можно играть также, как в "Барселоне"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал победу своей команды над "Манчестер Юнайтед" (2:1) в матче 16-го тура чемпионата Англии.

"Люди не верили, что в Премьер-лиге можно играть также, как в "Барселоне". Но я всегда верил, что такой футбол возможен. Я рад, что мы можем побеждать на "Стэмфорд Бридж" и "Олд Траффорд" благодаря такому стилю игры. Футбол является невероятным и непредсказуемым. Но уже через три дня нам предстоит матч с "Суонси", в котором нас ждет масса сложностей. В декабре нельзя стать чемпионами, но пока все идет хорошо", - приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Благодаря этой победе "Манчестер Сити" увеличил отрыв от идущего вторым "Манчестер Юнайтед" до 11 очков.

Не пропустите: "Манчестер Сити" набрал 46 очков в 16 матчах: этого количества очков по итогам прошлого сезона хватило "Саутгемптону" для восьмого места. | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Манчестер Сити 15 43
2 Манчестер Юнайтед 15 35
3 Челси 16 32
4 Ливерпуль 16 30
5 Арсенал Лондон 16 29
6 Тоттенхэм 16 28
7 Бернли 16 28
8 Лестер Сити 16 23
9 Уотфорд 16 22
10 Эвертон 16 19
11 Саутгемптон 16 18
12 Хаддерсфилд Таун 16 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 16 17
14 Борнмут 16 16
15 Сток Сити 16 16
16 Ньюкасл Юнайтед 16 15
17 Вест Бромвич Альбион 16 13
18 Вест Хэм Юнайтед 16 13
19 Суонси Сити 16 12
20 Кристал Пэлас 16 11
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