Гвардиола ярко оценил карьеру умершего Марадоны

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Гвардиола ярко оценил карьеру умершего Марадоны

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился мыслями о величии Диего Марадоны.

"Год назад я видел в Аргентине баннер: "Неважно, что ты сделал со своей жизнью, Диего. Важно, что ты сделал для нашей жизни". Это прекрасно выражает то, что дал нам этот парень", - сказал Гвардиола.

Марадона умер в среду от остановки сердца. Ему было 60 лет. Аргентинец выигрывал трофеи с "Бока Хуниорс", "Барселоной" и "Наполи". В 1986 году он становился чемпионом мира со сборной.

На родине легендарного футболиста в связи с его смертью объявлен трёхдневный траур. Власти Неаполя собираются переименовать стадион в его честь.

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