Гвардиола ярко высказался о крупной победе над "МЮ"

Фото: инстаграм "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал победу своей команды в матче 28-го тура чемпионата Англии с "Манчестер Юнайтед" (4:1).

"Это был хороший матч, особенно второй тайм. "Манчестер Сити" показал один из самых высоких уровней игры за последние годы. В первом тайме соперник играл более энергично, но во второй половине у них возникли проблемы с прессингом. Но при этом "Манчестер Юнайтед" играл агрессивно даже без Роналду. У нас возникали сложности с выходом из обороны. Но во втором тайме мы проявили мастерство, каждый из игроков двигался отлично", - приводит слова Гвардиолы официальный сайт клуба.

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