Гвардиола ярко высказался о Почеттино

Фото: инстаграм "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился мнением о наставнике ПСЖ Маурисио Почеттино перед встречей команд в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Топ-тренером можно быть и без завоеванных трофеев. В топ-клубы зовут тех тренеров, которые могут выигрывать трофеи, а в составах команд играют звездные игроки. Иначе невозможно побеждать.

Но не означает, что те тренеры, которые работают в Чемпионшипе или клубах не из топ-6 АПЛ, не являются классными специалистами в тактике или руководстве командой. Наставники прогрессируют каждый год. Уверен, что Почеттино является прекрасным тренером", - приводит слова Гвардиолы The Guardian.

Ранее сообщалось, что Почеттино в ближайшее время может покинуть ПСЖ и возглавить "Манчестер Юнайтед".

Матч "Манчестер Сити" - ПСЖ состоится завтра, 24 ноября. Начало встречи - в 23:00 мск.

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