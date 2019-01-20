Гвардиола ярко высказался о предстоящих матчах с "Ливерпулем" и "Манчестер Юнайтед"

Теги манчестер юнайтедманчестер ситиливерпульхосеп гвардиола

Гвардиола ярко высказался о предстоящих матчах с "Ливерпулем" и "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, что думает о предстоящих матчах с "Ливерпулем" и "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд" в рамках АПЛ. Об этом сообщает Sky Sports.

"Нам предстоит сыграть на "Олд Траффорд" и мы постараемся выиграть. Будет отлично, если  "МЮ" смогут обыграть "Ливерпуль", но если затем мы им проиграем, ситуация останется прежней", - сказал Гвардиола.  

"Манчестер Юнайтед" 24 февраля сразится с "Ливерпулем". А манчестерское дерби состоится на "Олд Траффорд" 16 марта.

Не пропустите: Моуринью рассказал о забавном случае в "Челси" | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Алан Ширер пристыдил Салаха

Алан Ширер пристыдил Салаха

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 23 60
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 22 53
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 22 48
4 Челси Челси 23 47
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 23 44
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 23 44
7 Уотфорд Уотфорд 23 33
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 23 32
9 Лестер Сити Лестер Сити 23 31
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 23 31
11 Эвертон Эвертон 23 30
12 Борнмут Борнмут 23 30
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 23 26
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 23 22
15 Саутгемптон Саутгемптон 23 22
16 Бернли Бернли 23 22
17 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 23 21
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 23 19
19 Фулхэм Фулхэм 22 14
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 22 11
Полная таблица

топ-5 тегов