Гвардиола ярко высказался о предстоящих матчах с "Ливерпулем" и "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, что думает о предстоящих матчах с "Ливерпулем" и "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд" в рамках АПЛ. Об этом сообщает Sky Sports.

"Нам предстоит сыграть на "Олд Траффорд" и мы постараемся выиграть. Будет отлично, если "МЮ" смогут обыграть "Ливерпуль", но если затем мы им проиграем, ситуация останется прежней", - сказал Гвардиола.

"Манчестер Юнайтед" 24 февраля сразится с "Ливерпулем". А манчестерское дерби состоится на "Олд Траффорд" 16 марта.

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