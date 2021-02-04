Гвардиола ярко высказался о результатах "Манчестер Сити"

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Гвардиола ярко высказался о результатах "Манчестер Сити"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал прогресс своей команды в последние месяцы.

"Горожане" не проигрывают с ноября, одержав при этом 13 побед подряд.

"Мы просто должны упорно работать. Не нужно думать о других командах. Это большая ошибка. Когда мы были на 12-м месте, я думал о квалификации в Лигу Европы. Но сейчас абсолютно другая ситуация. Всегда важна только следующая игра", - цитирует Гвардиолу Daily Mail.

По итогам 22 туров "Сити" лидирует в АПЛ, опережая "Манчестер Юнайтед" на 3 очка и имея матч в запасе.

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