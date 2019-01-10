Гвардиола ярко высказался о результатах Сульшера

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола рассказал, что думает о результатах Оле-Гуннара Сульшера в "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает FourFourTwo.

Сульшер сменил Моуринью на посту главного тренера 18 декабря.

Команда пока не проиграла не единого матча под руководством норвежца.

"Он начал в "МЮ" намного успешнее, чем я в "Сити". Моя команда проиграла свой первый матч, а второй сыграл вничью.

Сульшер достиг невероятных результатов. Я видел несколько минут матча с "МЮ" они отлично играют", - сказал Гвардиола.

"Сити" с 50 баллами занимает 2 строчку турнирной таблицы АПЛ, "МЮ", набрав 38 очков, расположился на 6 позиции.

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