Гвардиола ярко высказался о результатах Сульшера
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола рассказал, что думает о результатах Оле-Гуннара Сульшера в "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает FourFourTwo.
Сульшер сменил Моуринью на посту главного тренера 18 декабря.
Команда пока не проиграла не единого матча под руководством норвежца.
"Он начал в "МЮ" намного успешнее, чем я в "Сити". Моя команда проиграла свой первый матч, а второй сыграл вничью.
Сульшер достиг невероятных результатов. Я видел несколько минут матча с "МЮ" они отлично играют", - сказал Гвардиола.
"Сити" с 50 баллами занимает 2 строчку турнирной таблицы АПЛ, "МЮ", набрав 38 очков, расположился на 6 позиции.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|20
|54
|2
|Тоттенхэм
|21
|48
|3
|Манчестер Сити
|20
|47
|4
|Челси
|21
|44
|5
|Арсенал Лондон
|21
|41
|6
|Манчестер Юнайтед
|21
|38
|7
|Лестер Сити
|21
|31
|8
|Уотфорд
|21
|29
|9
|Вулверхэмптон
|21
|29
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|21
|28
|11
|Эвертон
|21
|27
|12
|Борнмут
|21
|27
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|21
|26
|14
|Кристал Пэлас
|21
|22
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|21
|18
|16
|Бернли
|21
|18
|17
|Кардифф Сити
|21
|18
|18
|Саутгемптон
|21
|16
|19
|Фулхэм
|21
|14
|20
|Хаддерсфилд Таун
|21
|10