Гвардиола ярко высказался об Агуэро

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Гвардиола ярко высказался об АгуэроФото: Твиттер @ESPNUK 
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился мнением по поводу ухода из клуба по окончании сезона нападающего Серхио Агуэро.

"Марадона завоевал Италию. Месси – Испанию. Агуэро же покорил Англию. Его статистика говорит за себя.

Когда у футболиста внутри горит такой яркий огонь, когда он играет с такой злостью, он может выигрывать матчи в одиночку", – цитирует Гвардиолу ESPN.

Напомним, Агуэро объявил о том, что этот сезон станет для него последним в футболке "горожан". Клуб принял его заявление и хочет отблагодарить его за вклад в развитие, установив статую возле стадиона.

Читать также: Агуэро планирует играть на высшем уровне еще 2 года | http://soccernews.ru
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