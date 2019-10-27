Гвардиола ярко высказался об игроке "Астон Виллы"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола после победного матча 10-го тура чемпионата Англии с "Астон Виллой" (0:3) ярко высказался о хавбеке соперника Джеке Грилишу. Об этом сообщает Daily Mail.

"Он прекрасен. Футболист топ уровня. Я рад, что он остался в Чемпионшипе, чтобы помочь своему клубу. Это невероятный футболист, который создает много моментов. Но для Манчестера он слишком дорогой", - сказал Гвардиола.

Отметим, трансферная стоимость игрока - 25 миллионов евро.

"Сити" занимает 2 место в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 22 очка.

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