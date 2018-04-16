Гвардиола является самым титулованным тренером мира за последние 10 лет

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Гвардиола является самым титулованным тренером мира за последние 10 лет

На прошедших выходных "Манчестер Сити" досрочно стал чемпионом Англии.

Как сообщает Marca, это уже 23-й трофей Хосепа Гвардиолы за последние 10 лет. Напомним, что эти награды он выиграл с "Барселоной", "Баварией" и "Манчестер Сити".

Также приводим вам топ-8 самых титулованных наставников за последние 10 лет:

1. Хосеп Гвардиола - 23 (титула)
2. Лоран Блан - 15
3. Жозе Моуринью - 13
4. Капло Анчелотти - 11
5-8. Аллегри, Луис Энрике, Фергюссон, Эмери - 9.

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