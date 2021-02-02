Гвардиола заблокировал переход Диего Косты в "Манчестер Сити"

Бывший нападающий мадридского "Атлетико" Диего Коста продолжает искать новый клуб.

По информации Daily Mail, услуги 32-летнего футболиста были предложены "Манчестер Сити", однако наставник "горожан" Хосеп Гвардиола выступил против этого трансфера.

Стоит отметить, что у испанского форварда есть опыт выступлений в АПЛ - с 2014 по 2017 год он защищал цвета "Челси".

Коста расторг контракт с "Атлетико" в конце декабря и с тех пор остаётся без команды.

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