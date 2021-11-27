Гвардиола заблокировал уход Торреса в "Барселону"

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Гвардиола заблокировал уход Торреса в "Барселону"

Фото инстаграм Феррана Торреса

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола хочет сохранить в составе атакующего полузащитника Феррана Торреса.

По информации Esport3, тренер "горожан" блокирует трансфер 21-летнего футболиста в "Барселону".

Сам испанец хочет выступать за топ-клуб, в котором у него будет больше игровой практики.

В 2020 году Торрес перешёл в "Сити" из "Валенсии" за 23 миллиона евро, сыграл 43 матча, забил 16 голов и сделал 5 ассистов.

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