Гвардиола: "Забудьте о том, что я буду президентом "Барселоны". Я вернусь в "Барсу", но не для этого"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сказал, что в будущем вернется в "Барселону", но не на пост президента. Об этом сообщает Sport.

"Забудьте о том, что я буду президентом "Барселоны". Я вернусь в "Барсу", но не для того чтобы быть президентом, чтобы им быть нужно иметь необходимые знание, которых у меня нет. Я хочу быть просто хорошим тренером", - сказал Гвардиона.

48-летний испанец - воспитанник каталонского клуба, за который он провел 382 матча в качестве игрока и четыре года был его главным тренером.

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