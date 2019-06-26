Гвардиола: "Забудьте о том, что я буду президентом "Барселоны". Я вернусь в "Барсу", но не для этого"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сказал, что в будущем вернется в "Барселону", но не на пост президента. Об этом сообщает Sport.
"Забудьте о том, что я буду президентом "Барселоны". Я вернусь в "Барсу", но не для того чтобы быть президентом, чтобы им быть нужно иметь необходимые знание, которых у меня нет. Я хочу быть просто хорошим тренером", - сказал Гвардиона.
48-летний испанец - воспитанник каталонского клуба, за который он провел 382 матча в качестве игрока и четыре года был его главным тренером.
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|Атлетик Бильбао
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|Бетис
|38
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|38
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|Реал Вальядолид
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