Гвардиола задумался над уходом из "Манчестер Сити" из-за отстранения от еврокубков

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола может покинуть свой пост предстоящим летом.

По сведениям The Telegraph, это связано с отстранением "горожан" от еврокубков на два сезона из-за нарушения правил финансового фэйр-плей.

Отмечается, что решение Гвардиолы будет зависеть от того, сможет клуб выиграть апелляцию или нет.

На данный момент "Сити" идет в АПЛ на втором месте, отставая от "Ливерпуля" на 22 очка.

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