Гвардиола заинтересован в обмене игроками с "Реалом"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заинтересован в обмене игроками с мадридским "Реалом".

Так, по сведениям испанской прессы, наставник "горожан" проявляет интерес к полузащитнику королевского клуба Тони Крооса. При этом за немца 47-летний специалист готов будет не только заплатить денежную компенсацию, но и включить в сделку по нему вингера своей команды Бернарду Силву.

Напомним, "Манчестер Сити" интересуется молодым бразильцем. | soccernews.ru