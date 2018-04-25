Гвардиола заинтересован в обмене игроками с "Реалом"

Теги манчестер ситихосеп гвардиолатони кроосбернарду силвареал мадрид

Гвардиола заинтересован в обмене игроками с "Реалом"Главный тренер "Манчестер СитиХосеп Гвардиола заинтересован в обмене игроками с мадридским "Реалом".

Так, по сведениям испанской прессы, наставник "горожан" проявляет интерес к полузащитнику королевского клуба Тони Крооса. При этом за немца 47-летний специалист готов будет не только заплатить денежную компенсацию, но и включить в сделку по нему вингера своей команды Бернарду Силву.

Напомним, "Манчестер Сити" интересуется молодым бразильцем. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

"Марсель" встретится с "Зальцбургом" в первом матче полуфинала Лиги Европы

"Марсель" встретится с "Зальцбургом" в первом матче полуфинала Лиги Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 34 90
2 Манчестер Юнайтед 34 74
3 Ливерпуль 35 71
4 Тоттенхэм 34 68
5 Челси 34 63
6 Арсенал Лондон 34 57
7 Бернли 35 53
8 Эвертон 35 45
9 Лестер Сити 34 44
10 Ньюкасл Юнайтед 34 41
11 Борнмут 35 38
12 Уотфорд 35 38
13 Брайтон & Хоув Альбион 34 36
14 Кристал Пэлас 35 35
15 Вест Хэм Юнайтед 34 35
16 Хаддерсфилд Таун 34 35
17 Суонси Сити 34 33
18 Саутгемптон 34 29
19 Сток Сити 35 29
20 Вест Бромвич Альбион 35 25
Полная таблица

топ-5 тегов