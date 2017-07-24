Гвардиола заинтересован в подписании центрбека

Теги манчестер ситибрайтон & хоув альбионхосеп гвардиола

Гвардиола заинтересован в подписании центрбекаГлавный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заинтересован в подписании для своей команды центрального защитника.

Как информирует The Times, наставник "горожан" попросил клубное руководство закрыть проблемную позицию до старта нового сезона, который откроется для подопечных 46-летнего специалиста матчем против "Брайтона".

Напомним, Данило определился с игровым номером в "Манчестер Сити". | soccernews.ru

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