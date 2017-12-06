Гвардиола заинтересован в подписании двух ключевых игроков "Реала"

Теги манчестер ситихосеп гвардиолареал мадридискорафаэль варан

Гвардиола заинтересован в подписании двух ключевых игроков "Реала"Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заинтересован в подписании двух ключевых игроков мадридского "Реала".

Так, по сведениям испанской прессы, наставник "горожан" является давним поклонником игры полузащитника "сливочных" Иско. Поэтому 46-летний специалист будет готов предпринять попытки подписать ключевого хавбека королевского клуба в "Сити", если он в долгосрочной перспективе изъявит желание сменить команду. Другим же желанным игроком Гвардиолы в "Реале" называется защитник Рафаэль Варан.

Напомним, Гвардиола хочет помочь "Наполи" выйти в 1/8 финала Лиги Чемпионов. | soccernews.ru

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