Гвардиола заинтересован в подписании двух ключевых игроков "Реала"

Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заинтересован в подписании двух ключевых игроков мадридского "Реала".

Так, по сведениям испанской прессы, наставник "горожан" является давним поклонником игры полузащитника "сливочных" Иско. Поэтому 46-летний специалист будет готов предпринять попытки подписать ключевого хавбека королевского клуба в "Сити", если он в долгосрочной перспективе изъявит желание сменить команду. Другим же желанным игроком Гвардиолы в "Реале" называется защитник Рафаэль Варан.

Напомним, Гвардиола хочет помочь "Наполи" выйти в 1/8 финала Лиги Чемпионов. | soccernews.ru