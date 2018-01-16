Гвардиола заинтересован в подписании хавбека ПСЖ

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Гвардиола заинтересован в подписании хавбека ПСЖГлавный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заинтересован в подписании полузащитника французского ПСЖ Клаудио Гомеса.

Как информирует RMC Sport, наставник "горожан" настолько высоко оценил игровые качества 17-летнего хавбека парижан, что уже лично связывался с ним на предмет его возможного переезда на Туманный Альбион. В молодежной команде "красно-синих" Гомес считается одним из самых главных талантов.

Напомним, Гвардиола интересуется вингером "Реала". | soccernews.ru

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