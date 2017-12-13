Гвардиола заинтересован в подписании игрока основного состава "Реала"

Теги манчестер ситихосеп гвардиолаклаудио бравокейлор навасреал мадрид

Гвардиола заинтересован в подписании игрока основного состава "Реала"Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заинтересован в подписании голкипера мадридского "Реала" Кейлора Наваса.

Как информирует испанская пресса, летом следующего года наставник "горожан" планирует расстаться с вратарем своей команды Клаудио Браво, заменой которому и должен будет стать костариканец. При этом за 30-летнего "стража" ворот "сливочных" "Сити" готов будет заплатить 15 миллионов евро.

Напомним, стала известна причина послематчевой потасовки игроков двух манчестерских клубов. | soccernews.ru

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