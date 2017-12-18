Гвардиола заинтересован в подписании ключевого хавбека "Барселоны"

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Гвардиола заинтересован в подписании ключевого хавбека "Барселоны"Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заинтересован в подписании ключевого полузащитника каталонской "Барселоны" Серхио Бускетса.

Как информирует испанская пресса, предпринять попытки подписать 29-летнего хавбека "сине-гранатовых" "горожане" планируют уже по окончанию текущего сезона. В "Сити" рассчитывают убедить игрока перебраться на Туманный Альбион за счет предложенного щедрого личного контракта.

В нынешнем сезоне Бускетс забил 1 мяч и сделал 2 результативные передачи в 23 матчах за "Барселону".

Напомним, Гвардиола интересуется немецким защитником. | soccernews.ru

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