Гвардиола заинтересован в подписании ключевого хавбека "Ювентуса"

Теги манчестер ситихосеп гвардиоламиралем пьяничювентус

Гвардиола заинтересован в подписании ключевого хавбека "Ювентуса"Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заинтересован в подписании ключевого полузащитника туринского "Ювентуса" Миралема Пьянича.

Так, по сведениям Corriere dello Sport, "горожане", дабы удовлетворить желания своего наставника, будут готовы принять участие в гонке за 28-летним хавбеком "старой синьоры", которая уже оценила своего игрока в 80 миллионов евро.

Напомним, на Пьянича также претендует "Челси". | soccernews.ru

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