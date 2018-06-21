Гвардиола заинтересован в подписании ключевого хавбека "Ювентуса"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заинтересован в подписании ключевого полузащитника туринского "Ювентуса" Миралема Пьянича.

Так, по сведениям Corriere dello Sport, "горожане", дабы удовлетворить желания своего наставника, будут готовы принять участие в гонке за 28-летним хавбеком "старой синьоры", которая уже оценила своего игрока в 80 миллионов евро.

Напомним, на Пьянича также претендует "Челси". | soccernews.ru