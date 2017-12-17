Гвардиола заинтересован в подписании немецкого защитника

Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заинтересован в подписании защитника немецкого "Аугсбура" Филиппа Макса.

Как информирует El Mundo Deportivo, предпринять попытки подписать 24-летнего бека "горожане" намерены уже в зимнее трансферное окно. Однако в борьбе за немца "Сити" придется выдержать конкуренцию со стороны "Тоттенхэма", "Ливерпуля", "Челси", "Эвертона" и "Манчестер Юнайтед".

В нынешнем сезоне Макс забил 1 гол и сделал 10 результативных передач в 17 матчах за "Аугсбург".

Напомним, Пике прокомментировал успехи Гвардиолы в "Манчестер Сити". | soccernews.ru