Гвардиола заинтересован в подписании немецкого защитника

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Гвардиола заинтересован в подписании немецкого защитникаГлавный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заинтересован в подписании защитника немецкого "Аугсбура" Филиппа Макса.

Как информирует El Mundo Deportivo, предпринять попытки подписать 24-летнего бека "горожане" намерены уже в зимнее трансферное окно. Однако в борьбе за немца "Сити" придется выдержать конкуренцию со стороны "Тоттенхэма", "Ливерпуля", "Челси", "Эвертона" и "Манчестер Юнайтед".

В нынешнем сезоне Макс забил 1 гол и сделал 10 результативных передач в 17 матчах за "Аугсбург".

Напомним, Пике прокомментировал успехи Гвардиолы в "Манчестер Сити". | soccernews.ru

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