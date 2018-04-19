Гвардиола заинтересован в подписании своего бывшего подопечного

Теги тьяго алькантарахосеп гвардиолабавария мюнхенманчестер сити

Гвардиола заинтересован в подписании своего бывшего подопечногоГлавный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заинтересован в подписании полузащитника мюнхенской "Баварии" Тьяго Алькантары.

Испанская пресса оценивает возможность перехода 27-летнего хавбека чемпионов Германии в стан "горожан" весьма высоко, так как помимо желания наставника английского клуба заполучить своего бывшего подопечного присутствует заинтересованность в этом трансфере и самого футболиста.

В нынешнем сезоне Тьяго забил 7 мячей и сделал 3 результативные передачи в 25 матчах за "Баварию".

Напомним, Конте высказался о доминировании "Манчестер Сити" в английском футболе. | soccernews.ru

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