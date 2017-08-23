Гвардиола заинтересован в подписании своего соотечественника

Теги манчестер ситихосеп гвардиолаэспаньолаарон карикол

Гвардиола заинтересован в подписании своего соотечественникаГлавный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заинтересован в подписании левого защитника "Эспаньола" Аарона Карикол.

Как информирует sport.es, за 20-летнего бека "попугаев" "горожане" планируют предложить 20 миллионов евро. Сумма же отступных за игрока составляет 30 миллионов.

В стартовавшем сезоне Карикол уже сыграл один матч за "Эспаньол".

Напомним, Гари Невилл уверен в успешном выступлении "Манчестер Сити" в новом сезоне. | soccernews.ru

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