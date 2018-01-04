Гвардиола запросил у руководства "Манчестер Сити" 65 миллионов евро на зимние трансферы

Теги хосеп гвардиоламанчестер ситиалексис санчессамюэль умтитииньиго мартинес

Гвардиола запросил у руководства "Манчестер Сити" 65 миллионов евро на зимние трансферыГлавный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола запросил у руководства своего клуба 65 миллионов евро на зимние трансферы.

Так, по сведениям le10sport, в январе наставник "горожан" планирует подписать форварда лондонского "Арсенала" Алексиса Санчеса, за которого его клуб уже попросил 28 миллионов евро, и защитника. Приоритетными кандидатами на роль второго 46-летний специалист определил Иньиго Мартинеса ("Реал Сосьедад") и Самюэля Умтити ("Барселона"). Первый из них оценивается в 30 миллионов евро, а француз - вдвое дороже.

Напомним, Вальверде прокомментировал интерес "Манчестер Сити" к Умтити. | soccernews.ru

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