Гвардиола заверил, что он не планирует покидать "Манчестер Сити"

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Гвардиола заверил, что он не планирует покидать "Манчестер Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сказал, что не хочет покидать английский клуб. Соглашение испанского специалиста рассчитано до 2021 года.

"Несколько раз уже говорил, что мне здесь очень хорошо. Я хочу остаться в "Ман Сити" как можно дольше. Это мое желание. Однако я хочу быть уверен, что для клуба так будет лучше, что они этого хотят.

Когда ты находишься так долго в одном месте, нужно быть уверенным, что этого хотят обе стороны", - передает слова Гвардиолы Sky Sports.

После 17 туров АПЛ "Манчестер Сити" занимает 3 место в турнирной таблице, имея в активе 35 очков.

Гвардиола возглавил "горожан" в 2016 году.

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