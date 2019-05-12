Гвардиола завоевал 26-й трофей в тренерской карьере

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Гвардиола завоевал 26-й трофей в тренерской карьере

"Манчестер Сити" под руководством Хосепа Гвардиолы выиграл чемпионат Англии сезона 2018/19.

Отметим, что это уже в 8-й раз тренер выиграл чемпионат страны (по три с "Барселоной" и "Баварией", два - с "Сити").

Также испанский специалист завоевал 26-й трофей в своей тренерской карьере. Напомним, что 18 мая "Манчестер Сити" ожидает финальный матч Кубка Англии против "Уотфорда".

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